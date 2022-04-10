В Украине заявили о задержании кума Путина новость дополнена
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного депутата украинского парламента Виктора Медведчука.
Глава украинского государства сообщил, что кум российского президента Владимира Путина был задержан в результате спецоперации благодаря Службе безопасности Украины, и пообещал позже озвучить подробности.
Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил сотрудников спецслужбы: «Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе».
27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала вторжения России в Украину. По словам адвокатов, он находился в «безопасном месте».