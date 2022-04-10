Ильхам Алиев: де-факто мандат Минской группы ОБСЕ может считаться недействительным

Де-факто мандат Минской группы ОБСЕ по Карабаху недействительный, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«Минская группа действовала 28 лет, до Второй Карабахской войны. Страны-сопредседатели на протяжении этих лет совершили, возможно, сотни визитов в Азербайджан и Армению. Результат налицо: он нулевой», - сказал Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан самостоятельно военно-политическим путем урегулировал карабахский конфликт: «Азербайджан сам урегулировал этот конфликт. Урегулировал военно-политическим путем. Фактически мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта, может и действителен де-юре, но де-факто может считаться недействительным».