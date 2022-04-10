Россия нанесла ракетный удар по украинскому Миргороду
Войска РФ обстреляли Миргород в Полтавской области. Областное руководство подтвердило попадание российских снарядов в инфраструктурные объекты, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации.
«Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два «прилета». Пострадавших и последствия уточняем», - заявил Дмитрий Лунин.
Ночью 9 апреля российские войска уже наносили ракетный удар по городу. Тогда Миргород получил значительные разрушения, а двое местных жителей получили ранения.