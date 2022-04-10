В Кремле отреагировали на сообщения о задержании в Украине кума Путина

Информация о задержании украинскими спецслужбами депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, которого также называют кумом президента РФ Владимира Путина, нуждается в проверке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений», - сказал Песков журналистам, комментируя появившуюся информацию о задержании Медведчука.

«Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств, в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным», - добавил Песков. «Сейчас все нужно проверять», - подчеркнул он.

В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография Медведчука в военной форме и наручниках. Она сопровождалась текстом: «Проведена спецоперация благодаря СБУ». Детали операции президент Украины обещал привести позднее.