Ильхам Алиев: Если Армении будет поставлено вооружение, мы воспримем это как недружественный шаг

«Во Второй Карабах ской войне мы уничтожили армянской техники на $4-5 млрд. Часть этой техники была взята как трофей и используется нами, еще часть демонстрируется в Парке военных трофеев. Спрашивается, откуда у бедной Армении такие деньги? Откуда эти кредиты? Погашены ли эти кредиты или нет? Или они списаны? Если бы этих кредитов не было, то, абсолютно уверен, необходимости во Второй Карабах ской войне не осталось бы». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

По словам главы азербайджанского государства, если бы Армении не выделялись такие значительные средства на вооружение, то Ереван «склонив голову пришел бы договариваться» с Баку. «Поэтому, если на вооружение Армении будут выделяться деньги, то мы будем воспринимать это как недружественный шаг и реагировать соответственно», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сейчас главный вопрос – нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. «Любые организации, которые готовы внести вклад в этот процесс, приемлемы. Армения положительно отнеслась к нашим пяти базовым принципам нормализации отношений. Я хотел прояснить этот момент на встрече в Брюсселе и получил нужный ответ. Если Армения принимает эти пять принципов, это означает, что Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану», - подчеркнул президент, добавив: «Азербайджано-армянские рабочие группы по подготовке мирного договора и делимитации границ будут сформированы до конца апреля и должны начать работу как можно быстрее».