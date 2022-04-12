Власти Донецкой области: погибли до 22 тысяч жителей Мариуполя

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек. Об этом он заявил CNN.

«Сейчас мы говорим об 20-22 тысячах погибших в Мариуполе», - сказал Кириленко, добавив, что тяжелая ситуация в городе, который находится в осаде и блокаде, затрудняет «комментирование» количества жертв.

В то же время CNN отмечает, что независимых оценок числа погибших в Мариуполе нет.