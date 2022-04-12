Ильхам Алиев о будущем развитии Армении

«Развитие Армении будет зависеть от нее самой, от ее отношения к соседним странам. Потому что сейчас всем ясно – без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией Армения не может развиваться», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

По словам азербайджанского лидера, 30-летняя оккупационная политика Армении обошлась очень дорого. Они потеряли шанс стать настоящей независимой страной. А Азербайджан на протяжении 30 лет, даже несмотря на оккупацию своих территорий, добился полной политической и экономической независимости. Поэтому для Армении, это, возможно, последний шанс. Либо страна будет развиваться, либо окажется в еще более тяжелом положении. А обеспечить развитие можно, в первую очередь, путем нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией на основе норм и принципов международного права.