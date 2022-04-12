Сильный ветер оставил без света Тертер, Агдам и Барду
Наблюдаемый с вечера вторника ураганный ветер привел к последствиям в регионах Азербайджана.
АПА сообщает, что в городе Тертер и в селах района сильный ветер повалил крупные деревья, крышам частных домов нанесен ущерб.
В Исполнительной власти Тертерского района сообщили, что энергохозяйству района причинен ущерб. Ветер повалил опоры линий электропередач, что привело к проблемам в энергоснабжении района.
Также отмечается, что в Агдаме, Тертере и Барде полностью приостановлена подача электроэнергии.