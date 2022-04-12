Германия уверяет, что продолжит поставки оружия Украине

Германия будет поставлять Украине оружие, заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер 12 апреля во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, пишут украинские СМИ.

Штайнмайер сказал, что ФРГ будет предоставлять оружие, несмотря на убеждения, согласно которым страна не поставляет вооружения в зоны конфликтов. «Мы солидарны с Украиной», – сказал он.

По словам Штайнмайера, Путину не удалось разделить Европу, она, наоборот, сплотилась в противодействии внешней агрессии.

Комментируя санкции, Штайнмайер сказал, что страны Евросоюза должны усилить экономическое давление на РФ. Он отметил, что Германия уже сократила импорт газа из РФ с 60% до 40%, но не может сразу полностью отказаться от него.