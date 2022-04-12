Ильхам Алиев: В Брюсселе я удостоверился, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана

«В настоящее время Евросоюз занимается нормализацией отношений между Азербайджаном и Армений. И на последней встрече, проведенной 6 апреля, были обсуждены эти вопросы (президент имеет в виду встречу с премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе – haqqin . az ). Как вы знаете, для нормализации отношений между двумя странами Азербайджан выдвинул предложение, состоящее из пяти принципов. Армянская сторона положительно отнеслась к этому предложению и до встречи в Брюсселе сделала соответствующие заявления». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«На брюссельской встрече, я еще раз хотел уяснить для себя и удостоверился, что Армения принимает эти пять принципов. Таким образом, Армения признает территориальную целостность Азербайджана и отказывается от территориальных претензий.

Это очень позитивный момент, и я считаю, что он является фундаментальным условием нормализации двусторонних отношений. Было решено, что будут созданы рабочие группы, связанные как с границей, так и с подготовкой мирного договора. Как вы знаете, на днях между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении состоялся, может быть, первый в новейшей истории телефонный разговор. Мы это тоже оцениваем положительно.

Потому что отношения между двумя странами должны решаться этими двумя странами. Желающие помочь в этом, могут оказать содействие. В этом заключается наша позиция. Я считаю, что рабочие группы по делимитации границы, которые будут сформированы до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны начать свою работу в ближайшее время. Мы смотрим на этот процесс с очень большими надеждами, и не нужно терять время. В любом случае, мы за то, чтобы, не теряя времени, приступить к решению вопроса.

Таким образом, проводимая нами сразу после войны политика, наша деятельность в международных организациях, отношения с крупными государствами в двустороннем формате, а также развитие в Карабахе и Восточном Зангезуре, обусловили сегодняшние реалии», - сказал президент.