Пентагон об успехах украинцев на войне

Успехи украинских военных на поле боя – это в первую очередь заслуга самих украинцев, проявивших доблесть и отвагу, несмотря на тяжелые потери вооруженных сил и мирного населения, и, во-вторых, союзников во главе с США, которые обеспечивают Украину летальным и нелетальным вооружением и иной военной техникой. И лишь в-третьих этот успех обусловлен тем, что российская армия оказалась неспособной выполнить свою боевую задачу. «Голос Америки» сообщает, что об этом заявил в ходе состоявшегося во вторник пресс-брифинга пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

«… Они (украинцы) несут потери, как в живой силе, так и в технике, и тут ничего не поделаешь: это война, – сказал Кирби. – Но россияне тоже понесли потери, и немалые... Конечно, потерю любой жизни – солдата или мирного жителя – восполнить невозможно. Погибло множество ни в чем не повинных людей, это восполнить нельзя, и мы скорбим вместе с семьями, которые потеряли своих родных».

Однако израсходованные вооружения и материальную часть, подчеркнул Кирби, можно восполнить, и именно этим сейчас занимаются США и их союзники. Они ежедневно посылают Украине вооружение и иное оборудование.

«...Давайте... не забывать, где мы были всего несколько дней назад, когда было непонятно: оставят россияне свои позиции под Черниговом и Киевом или нет? Они отступили, и это произошло не само собой и не только потому, что у русских у самих что-то не получилось. Да, у них не получилось, но они отступили еще и потому, что украинцы сделали все, чтобы защитить свою страну и свою столицу, чтобы отразить российское наступление. Все это – не случайность, это результат восьми лет подготовки с участием Соединенных Штатов, Великобритании и других союзников, а также поставок оборонительных систем, которые они получают...».