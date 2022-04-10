Ильхам Алиев призвал Армению поторопиться

«Армения должна понять, что не сможет помешать нашим планам. Если они не дадут нам проход через Зангезур, то сами окажутся в проигрыше. В первую очередь, они нарушат заявление от 10 ноября. В данном заявлении было четко указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР должна быть связь. Это обязательство», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании по итогам первого квартала текущего года.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Азербайджан «рано или поздно добьется своего. Если Армения не хочет выполнять взятые на себя обязательства, то мы не будет нести ответственности по своим обязательствам. Они должны это знать и не тянуть время. Будет лучше, если они немного поторопятся», - подчеркнул глава государства.