Имущество уехавших из страны россиян захотели арестовывать
Следственный комитет России рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из России, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», – сказала она ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой выработать механизм по аресту имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах России, до их возвращения. Хамзаев отмечает, что такие люди «пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе». По мнению депутата, недостаточно уголовно преследовать таких лиц. По его мнению, нужно арестовывать жилое, нежилое, движимое и недвижимое имущество до возвращения этих граждан на территорию страны. Кроме этого, Хамзаев полагает, что необходимо лишать гражданства имеющих паспорт другой страны. Таким образом он обозначил свою гражданскую позицию и понадеялся найти поддержку его инициатив среди коллег.