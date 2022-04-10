Ильхам Алиев о строительстве дороги в обход Лачина

В своем выступлении на правительственном совещании президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию новую альтернативную дорогу в обход Лачина.

Отметим, что согласно Московскому мирному соглашению от 10 ноября Армения взяла на себя обязательство освободить центр Лачинского района, по которому проходит коридор соединяющий Армению с Карабахом, после строительства новой дороги в обход Лачина.

«Эта дорога тоже очень важна. - сказал президент. – В эксплуатацию в этом году планируется сдать также автодорогу Физули – Гадрут, проселочную дорогу Губадлы – Эйвазлы и другие. В частности, будет продолжено строительство военных дорог в Кельбаджарском и Лачинском районах. Только в прошлом году было построено около 700 километров дорог в местах, где дорог не было никогда в истории. То есть эти дороги проложены до азербайджано-армянской границы».