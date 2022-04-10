SOCAR опровергает информацию сербских СМИ

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR опровергает информацию о намерении приобрести контрольный пакет акций сербской нефтяной компании NIS, сказали в SOCAR местным СМИ.

«В последние дни в сербских СМИ появилась информация о том, что SOCAR заинтересован в приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS. Заявляем, что эта информация не соответствует действительности», - сказали в компании.

Ранее сербские СМИ сообщили, что SOCAR находится в контакте с правительством Сербии, а также с российской компанией «Газпромнефть», которой принадлежит контрольный пакет акций NIS, напоминает Trend.