Ильхам Алиев раскрыл причину, почему азербайджанские войска заняли гору Фаррух
«Хачинчайское водохранилище находится прямо под горой Фаррух, прямо над селом Фаррух, и военные позиции армян поставили под угрозу эксплуатацию этого водохранилища», - заявил в Баку 13 апреля в ходе правительственного совещания президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Речь шла об источнике большой опасности. Неоднократно оттуда и из других сел открывался огонь в направлении Агдама. Гору Фаррух, на мой взгляд, сейчас знают во всем мире, и великая гора Азербайджана, гора Фаррух, сегодня находится под нашим контролем, там развевается азербайджанский флаг, - заявил И.Алиев. – Гора Фаррух имеет большое значение для безопасности Хачинчая и использования этой воды. После этого планируется ремонт водохранилищ Ашагы Конделенчай, Конделенчай-1 и Конделенчай-2. Предусматривается реконструкция Левобережного канала Тертерчай, водохозяйственного комплекса Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов, в том числе определение источников воды».