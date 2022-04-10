Офис Зеленского рассказал детали задержания Медведчука

Депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук был задержан Службой безопасности Украины за пределами Киева, рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла», - цитируют Арестовича украинские СМИ.

Советник главы Офиса президента Украины утверждает, что Медведчук является очень ценным ресурсом, который может рассказать, кто продвигал пророссийские настроения в Украине.

В то же время другой советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что власти России хотели бы ликвидировать главу ОПЗЖ: «Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны».

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. В спецслужбе подтвердили эту информацию.