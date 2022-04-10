Джонсон и Байден обсудили отказ от российской нефти и давление на Москву

Во вторник, 12 апреля, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону вопросы усиления военной и экономической поддержки Украины, а также необходимость прекращения зависимости Запада от российских нефти и газа, передает Reuters.

«Лидеры обсудили необходимость ускорения помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к новому наступлению России на востоке страны», – сказала пресс-секретарь британского премьер-министра.

«Джонсон и Байден также договорились продолжать совместные усилия по усилению экономического давления на (президента России Владимира) Путина и решительно положить конец зависимости Запада от российских нефти и газа», – сказала представитель Даунинг-стрит.