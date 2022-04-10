Ильхам Алиев сравнил карабахский конфликт и российско-украинскую войну

По словам президента, Азербайджан достиг всего за счет своего упорного труда: «Мы не получили ни одного маната поддержки. Мы также восстанавливаем освобожденные земли сами на все сто процентов. Да, мы пригласили иностранные компании. Они работают там в качестве подрядчиков. Но до сих пор мы не получили ни одного маната. Мы полагаемся на собственные силы.

Обычно после таких кровопролитных войн, таких разрушений, – разрушения в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире, никогда не было таких разрушений во Второй мировой войне, – собираются донорские конференции, международные организации и исполняется план восстановления. Сейчас вновь уместно бросить взгляд на историю Второй мировой войны. В то время был введен план Маршала. Если бы Америка не применила этот план по восстановлению, Европа своими силами могла бы восстановить потенциал, возможно, лет через 50.

Международные фонды оказывают финансовую помощь в конфликтных регионах. А нам никто не оказал никакой помощи ни во время оккупации, ни после. Даже большинство стран не хотело называть оккупацию своим именем. Я помню, что в период оккупации в ходе нашей деятельности в международных организациях, а также на переговорах в двустороннем формате мы с трудом включали в эти декларации принцип территориальной целостности нашей страны. Многие отказывались. Хотя это было так же ясно, как сегодня, кто оккупант, кто оккупированная страна. Двойные стандарты, несправедливость, вот и все.

Мы наблюдаем это и сегодня на примере российско-украинской войны. В свое время, когда мы освобождали наши земли от оккупации и использовали знаменитые беспилотники «Байрактар», иностранные эксперты и пресса описывали это оружие как смертоносное. А сейчас, в ходе российско-украинской войны, это оружие называют чуть ли не ангельским. Вот в чем разница, это двойные стандарты, это несправедливость по отношению к нам. Но это реальность. А мы своими силами создали и создаем новую реальность. Поэтому еще раз хочу сказать - я все еще надеюсь, что международные организации, крупные фонды, международные неправительственные организации, занимающиеся благотворительностью, обратят на это внимание. Мы ни у кого не получили ни одного маната. Но и смириться с этой несправедливостью тоже нельзя.

Я считаю, что наши госструктуры, правительство, администрация президента, министерства должны серьезно действовать в этом направлении. Если нам не хотят оказывать помощь, пусть скажут прямо – мы вам не поможем. Мы ведь должны знать положение дел. Прошло почти полтора года после войны. Ни один фонд не оказал нам помощи. Например, в ходе разминирования – после войны более 200 человек погибли и были тяжело ранены. В мире так много фондов, НПО, которые занимаются этим вопросом. Чем они заняты? Пусть придут и помогут. Нам не хватает сил, физически. Мы закупили все, что нужно. Купили машины, механизмы, технику, даже беспилотники, которые обнаруживают места, загрязненные минами. Но нам не хватает специалистов, нам не хватает рабочей силы. Поэтому, по крайней мере, пусть окажут нам помощь в этой области».