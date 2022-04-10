Ильхам Алиев анонсирует возвращение жителей в Шушу

«На освобожденных землях сейчас идет проектирование источников питьевой воды. Среди этих работ, безусловно, приоритетным является проект питьевой воды города Шуша. В Шуше строятся жилые дома, и вскоре туда вернутся жители. Поэтому проект питьевой воды Шуши должен быть полностью введен в эксплуатацию в этом году», - заявил на правительственном совещании президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Глава азербайджанского государства с сожалением отметил, что во время войны армяне, убегая из Шуши, привели в негодность водопроводы, совершили очередное злодеяние, осушили все 17 родников: «Это проявление варварства, и это еще раз показывает, что Шуша всегда была чужим городом для армян. Они всегда завидовали Шуше, лелеяли свои гнусные мечты о том, что когда-нибудь оккупируют город. К сожалению, в мае 1992 года Шуша была оккупирована в результате национальной измены. А теперь мы вернулись в Шушу, мы вернулись в качестве истинных обладателей Шуши и будем там жить вечно. Восстановление Шуши наряду со всеми другими освобожденными землями, безусловно, представляет приоритетную значимость. Сейчас в Шуше ведутся активные реставрационные работы, некоторые исторические памятники восстановлены».

На совещании И.Алиев дал новые поручения по восстановлению исторических памятников. Президент отметил капитальные восстановительные работы, проведенные Фондом Гейдара Алиева в трех мечетях, а также строительство новой мечети. По словам азербайджанского лидера, строительные работы в мечети начнутся в ближайшие месяцы.

Ильхам Алиев также рассказал о восстановлении жилых кварталов в Шуше: «В городе заложен фундамент жилого квартала, дан старт строительству новых домов. Было выбрано место для строительства нового пятизвездочного отеля – на месте так называемого парламента марионеточного образования. Там было расположено дьявольское гнездо. Во время войны исчезло и это. Сейчас мне представили проект пятизвездочного отеля. Это будет красивое здание, соответствующее архитектуре Шуши. Здание мэрии капитально отремонтировано, а рядом с ним построен новый конференц-зал. Сейчас в Шуше нет места для проведения крупных мероприятий. Поэтому конференц-зал будет примыкать к зданию мэрии, где в ближайшее время пройдут значимые мероприятия».