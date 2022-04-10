Центробанк: реальный эффективный курс рубля рухнул почти на 20%

Индекс реального эффективного курса российского рубля к корзине валют основных торговых партнеров России в марте сократился на 17,5% в сравнении с февралем, показали предварительные данные Банка России. Падение индекса в прошлом месяце резко ускорилось: в январе оно составило 3,4%, в феврале – 1,6% относительно предыдущего месяца, пишет Forbes.

Согласно сообщению, если сравнивать с декабрем 2021 года, падение индекса реального эффективного курса рубля в марте еще более заметно – 21,6%.

Индекс реального курса рубля к доллару упал в марте и первом квартале года сильнее, чем к евро. В марте реальный курс рубля к доллару снизился на 20,5% относительно февраля, к евро – на 18,2%.