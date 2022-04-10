Зеленский предложил обменять кума Путина на украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного во вторник, 12 апреля, депутата Верховной Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которого также называют кумом президента РФ Владимира Путина, на украинских пленных. Об этом президент Украины сказал во время ночного обращения.

«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» в плохом смысле слова не сработало знаменитое «Поехали!». Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», - заявил президент Украины.