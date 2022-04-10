Ильхаму Алиеву позвонили от Америки до Европы из-за газа в Ханкенди

«На территории Карабах а, где сейчас проживают армяне, пришел в неисправность газопровод, и некоторое время там не было газа. Весь мир поднял голос, что Азербайджан устроил там гуманитарную катастрофу. Но они на протяжении 15 лет лишали Нахчыван газа. Зимы в Нахчыване еще суровее, морозы достигают 30 градусов ниже нуля. С 1990 по 2005 год нахчыванцы жили без газа. Кто оставил их без газа? Армяне, руководство Армении, государство Армения». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«Хоть один человек, организация или государство возвысили тогда свой голос? Нет, они были равнодушны! Но когда в Ханкенди неделю не было газа, не осталось человека, который бы не звонил нам – от Америки до Европы. Во-первых, в самой Европе есть страны, в которых нет газа. Просто не осуществлена газификация. Есть страны, где уровень газификации едва достигает 3-5%. Разве там царит гуманитарная катастрофа? Армяне всего неделю остались без газа и что же, сразу наступила гуманитарная катастрофа? Тогда почему жизнь Нахчывана на протяжении 15 лет без газа не считалась гуманитарной катастрофой? Есть ответ на этот вопрос? Есть – дискриминация и двойные стандарты!

Мы восстановили газоснабжение, и армяне должны ценить это. Мы просто проявили доброе намерение. Если бы не захотели, не восстановили газоснабжение. Кто бы нам и что сказал? Разве мы обязаны были восстанавливать газоснабжение? Нет! Но мы восстановили и надеемся, что они поймут, что являются гражданами Азербайджана, должны и будут жить под азербайджанским флагом. Чем раньше они это поймут, тем лучше для них. Мы проявили гуманизм. Но мы не забудем, то, как Нахчыван оставался без газа. В 2005 году на основе соглашения с Ираном мы провели газ из Ирана в Нахчыван. Проложили газовую линию в иранскую Астару и осуществляем своповые операции. С тех пор Нахчыван обеспечивается газом вот таким образом», - сказал президент.