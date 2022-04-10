Ильхам Алиев о строительстве аэропорта в Лачине

«В этом году продолжится строительство железной дороги Барда –Агдам. Параллельно с этим, должны быть построены железные дороги и вокзалы в Агдаме и Физули. Должны быть подготовлены проекты, просмотрены соответствующими структурами и представлены мне». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«Другим вопросом, связанным с транспортной инфраструктурой, является ввод в эксплуатацию международного аэропорта в Зангилане. Это тоже предусмотрено в этом году. После Физули это будет второй международный аэропорт на освобожденных землях. Что касается строительства международного аэропорта в Лачине, то мы планируем завершить этот проект к 2024 году. Там очень большой объем работ, должны быть взорваны скалы, выровнена территория и проведены земельные работы. Но он обязательно будет построен», - сказал президент.