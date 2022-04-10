Ильхам Алиев недоволен инфляцией и искусственным ростом цен

«По доложенной мне информации, за последние три месяца инфляция поднялась до 18 процентов. Конечно же, это высокая цифра. Но мы должны знать, что это частично импортированная инфляция». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«Рост цен на продукты питания и другие товары в мире, естественно, влияет и на внутренние цены. Но, в то же время, должен сказать, что за три месяца доходы населения выросли примерно на 20 процентов, и если сравнивать инфляцию с доходами населения, то здесь опять же реальные доходы выросли. Но это не значит, что мы должны равнодушно относиться к этому. Необходимо принятие и усиление мер по борьбе с инфляцией. Конечно, ключевым вопросом здесь является предотвращение искусственного роста цен. Потому, что некоторые недобросовестные предприниматели пытаются воспользоваться ситуацией и без всяких оснований повышают цены. Этому следует уделить особое внимание», - сказал Ильхам Алиев.