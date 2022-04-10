Ильхам Алиев о госкомпаниях, которые самовольно брали кредиты

«В свое время, я поставил задачу, что мы должны с большой осторожностью относиться к получению кредитов. В то же время, были государственные компании, которые самовольно и без разрешения брали различные кредиты». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«Когда же они не могли возвращать кредиты, то выплаты перекладывались на государство. Царила крайне непрозрачная ситуация. Этому положен конец. Теперь ни одна государственная структура не может получить и маната кредита без разрешения правительства.

Каждый взятый кредит также утверждается правительством, и мы должны привлекать кредиты только на важные проекты, проекты с высокотехнологичной составляющей, а также проекты, реализуемые на освобожденных землях. Нет необходимости предоставлять кредиты другим проектам. Именно поэтому мы сократили внешний государственный долг, как в абсолютных цифрах, так и по отношению к ВВП», - сказал президент.