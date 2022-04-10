Аргентина и Чили прекратили поставки лития в Россию

Министерство промышленности и торговли РФ опасается дефицита литиевого сырья в стране после того, как крупнейшие поставщики – Чили и Аргентина – остановили его поставки в Россию. Интерфакс сообщает, что об этом заявил заместитель главы департамента металлургии и материалов ведомства Владислав Демидов.

Помимо Аргентины и Чили литиевое сырье поступает в Россию из Боливии и Китая. Внутри страны его пока не добывают. После ухода крупнейших поставщиков, по словам Демидова, РФ сможет получать сырье только из Боливии, поскольку Китай сам испытывает дефицит.

«По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах», - подчеркнул российский чиновник.