«Достанем каждого»: Зеленский обещает найти всех причастных к преступлениям российских военных

Украина найдет всех россиян, причастных к преступлениям против гражданских лиц, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на среду.

По словам украинского лидера, «появляется все больше и больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях... О бесчеловечной жестокости русских военных относительно к женщинам, к детям. О многочисленных изнасилованиях».

«...Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько времени и усилий для этого бы не понадобилось, мы всех найдем», - заявил Зеленский, пообещав: «И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уже говорить о гораздо более простых преступниках из российской глубинки. Достанем каждого».