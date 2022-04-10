США объявят о новом пакете военной помощи Украине

13 апреля США планируют объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму $750 млн. Об этом, ссылаясь на два источника, пишет Reuters.

"Администрация президента Байдена, как ожидается, в среду объявит о дополнительных $750 млн на военную помощь Украине", - сообщили собеседники агентства. Один из них уточняет – Белый дом еще не принял окончательного решения о том, какое оружие будет поставлено Украине в этом пакете.

Предыдущий пакет военной помощи США был объявлен в середине марта – его сумма составляла $800 млн.