Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:43

Американцы с русскими могут столкнуться лбами на Донбассе, подойти носом к носу в Венесуэле, схлестнуться в Арктике и не поделить бывшую Югославию, но Новый Свет с матушкой-Первопрестольной приходят к абсолютному единодушию в одном уголке необъятного земного шара – верхней части Карабаха. Поразительно, не так ли? Абсолютное единодушие двух полюсов мировой политики в извечном армянском вопросе парализует аналитические способности. Сиюминутная созвучность мыслей и душевная гармония Москвы и Вашингтона, сошедших на берег Азовского моря в смертельной схватке, наталкивает лишь на тютчевское философское переосмысление новой геополитики. Умом Вашингтон, да и Москву не понять, в них можно только верить!

Не успел мэтр российской дипломатии Сергей Лавров взять под сомнение перспективу сотрудничества с исчадием империалистического зла, то есть Вашингтоном, как из американского посольства в Ереване последовало джентльменское заявление: США рассматривают возможность сотрудничества с Москвой в рамках Минской группы ОБСЕ. И эта галантность, любезное заявление исходит из уст страны, превратившей за считанные дни Россию в главного мирового изгоя. Поставившей ведущую региональную державу в один ряд с забавным Ыном. США разорвали отношения с Россией во всех жизненных сферах. И даже в экспорте урологических прокладок для женщин. Единственное исключение – это Минская группа ОБСЕ, призванная застолбить за горсткой армян в верхней части Карабаха право на самоопределение, либо в лучшем для Азербайджана случае – автономию. Ради этого святого дела вашингтонские жрецы и дипломаты готовы простить Лаврову и Шойгу не только Бучу, но и химическую атаку на Мариуполь. В наше непростое время, во время кульминации ожесточенной борьбы за власть в Париже между фавориткой Путина – Марин Ле Пен и аутсайдером европейской политики, главным переговорщиком в Кремле Макроном, когда французские спецслужбы громко объявляют о раскрытой тайной и подрывной спецоперации российских спецслужб на Елисейских полях, вальяжный представитель МИД Франции с дьявольской улыбкой на лице всплывает в кабинете министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Навеивают строки Михаила Юрьевича: «И слышно было до рассвета, как ликовал француз». Дипломат Брис Рокфей пришел к армянскому министру с бесноватым предложением о возрождении пресловутой Минской группы.

Складывается удивительная ситуация. Россия, признав нерушимость границ Азербайджана, отметает идею реинкарнации останков Минской группы. А вот идейные вдохновители борьбы с сепаратизмом на Донбассе – США и подвязавшаяся Франция всячески подталкивают Армению к активизации сепаратистских устремлений в Карабахе. Как же иначе может быть истолкована идея возобновления деятельности Минской группы? С завершением второй карабахской войны Азербайджан реализовал все заданные Минской группой «мадридские принципы карабахского урегулирования». Восстановлена территориальная целостность страны, введен миротворческий контингент войск, Евросоюз добился осуществления прямого двустороннего диалога между Баку и Ереваном, началась разработка окончательного мирного соглашения и делимитации границ… Чем же займется Минская группа? И зачем Парижу встревать в успешный мирный процесс, инициированный Брюсселем? Неужели в Париже полагают, что Ильхам Алиев допустит деформацию «брюссельского формата» или согласится на вовлечение Парижа в качестве «первой скрипки» в посреднической миссии? Париж лелеет мечту после того, как в период второй войны перенес Елисейский дворец в Ереван и стал угрожать Азербайджану ударами из «мистралей»? Париж вместе с аморфным Макроном сделали свой выбор в период войны и на протяжении всей постконфликтной ситуации, превратив Армению в зону своих жизненных интересов. Франция больше не в силах принять на себя роль третейского судьи, поскольку полностью унифицировала свои интересы с ценностями армянского экспансионизма. Если Вашингтон и Москва исходя из своего глобального международного авторитета в силах конкурировать за влияние в южнокавказском регионе, то влияние оказавшейся на обочине мировой политики Франции ограничены стенами кабинетов на улице Баграмяна. Дальше французские дипломаты не пройдут. Мосты сожжены, пути закрыты.