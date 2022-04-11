Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев. Об этом сообщила пресс-служба польского лидера в среду, 13 апреля.

«Президент Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовским Гитанасом Науседой уже находятся в Киеве, где проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры четырех стран прибыли с политической и символической поддержкой Украины, а также для переговоров о материальном обеспечении ВСУ.

На фото видно, как лидеры государств выходят из вагона на киевском вокзале. Их встречает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.