Президенты Польши и стран Балтии прибыли в Киев фото; обновлено
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев. Об этом сообщила пресс-служба польского лидера в среду, 13 апреля.
«Президент Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовским Гитанасом Науседой уже находятся в Киеве, где проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским», – говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры четырех стран прибыли с политической и символической поддержкой Украины, а также для переговоров о материальном обеспечении ВСУ.
На фото видно, как лидеры государств выходят из вагона на киевском вокзале. Их встречает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
* * * 10:16
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом на Украину и уже едут в Киев. Об этом сообщил в среду в Twitter представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.
"Президент Польши Анджей Дуда вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом находится на Украине и сейчас едет в Киев", - информировал он.
"Наши страны таким образом выражают поддержку братской Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому", - добавил Кумох.
Судя по размещенным в Twitter фотографиям, четыре президента едут в Киев на поезде.