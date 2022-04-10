Россия пересмотрела свои действия в Украине: британская разведка о новом командующем российской армией

Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине является попыткой централизовать командование и управление, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Отмечается, что неспособность координировать военную деятельность мешает вторжению России в Украину и по сегодняшний день.

По данным британской разведки, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командовал Южным военным округом России, граничащий с Донбассом.

"Российские сообщения недавно отмечали прогрессирование наступлений на Донбассе, поскольку российские силы перефокусируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, насколько решительное сопротивление украинцев и неэффективное довоенное планирование заставили Россию переоценить свои операции", - отмечается в сообщении британской разведки.