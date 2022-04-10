Лукашенко о «включении» Беларуси в состав России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен выстроить такое единство с Россией, которое стало бы примером для других стран. Об этом он сказал в ходе своего рабочего визита во Владивосток.

«[Говорят, что] вот Беларусь включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. И как санкции преодолевать и так далее», — цитирует Лукашенко BELTA.