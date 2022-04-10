Джейхун Байрамов о переговорах с Мирзояном: состоялась конструктивная беседа

«Телефонный разговор с главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошел конструктивно». Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в ходе переговоров были обсуждены дальнейшие шаги в продолжение договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и ЕС, достигнутых в Брюсселе.

Министр напомнил, что перед сторонами стоят вопросы, связанные с мирным договором, процессом делимитации границ, а также гуманитарные вопросы.

«Говоря о создании рабочих групп для подготовки мирного договора и делимитации границ, нужно ожидать принципов с точки зрения его формата, уровня и соответствия», - сказал Джейхун Байрамов, добавив, что Азербайджан предпринимает позитивные шаги в этом направлении и ждет того же от Армении.