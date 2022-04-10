Байрамов: Армения заявила о приемлемости базовых принципов, предложенных Азербайджаном

«Учитывая освобождение оккупированных территорий Азербайджана более года назад, на уровне главы государства был сделан призыв к нормализации азербайджано-армянских отношений». Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр Байрамов отметил, что в феврале 2022 года Азербайджан в качестве очередного шага представил Армении 5 базовых принципов.

«По инициативе президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля 6 апреля состоялась встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе. В результате этой встречи министрам иностранных дел обеих стран было поручено начать работу над мирным соглашением. Важным моментом здесь является то, что Армения заявила о приемлемости 5 базовых принципов, предложенных Азербайджаном. Эти принципы основаны на международном праве, которые составляют основу отношений между соседними странами. Мы считаем это очень важным шагом и думаем, что есть признаки продолжения работы в этом направлении», - добавил Джейхун Байрамов.