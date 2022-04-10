В Украине назвали потери российской армии
Общие боевые потери личного состава России составляют около 19,8 тыс. человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 739 танков, 1 964 боевые бронированные машины, 358 артиллерийских систем, 158 самолетов и 143 вертолетов, а также 115 РСЗО, 64 средства ПВО, 1429 единиц автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 132 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.