AZAL возобновляет полеты между Баку и Берлином

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» с 29 мая возобновляет выполнение полетов между Баку и Берлином. Так, специальные рейсы по маршруту Баку - Берлин - Баку будут осуществляться авиакомпанией дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки, и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Германию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-germany.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.