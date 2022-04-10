Пашинян намекнул, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и Турции

«Сегодня международное сообщество четко говорит Армении, что быть единственной страной в мире, не признающей территориальную целостность Турции и Азербайджана, представляет большую опасность не только для Карабаха, но и для Армении». Об этом в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил позицию международного сообщества по вопросу Карабаха: «Сегодня международное сообщество говорит нам снизить нашу планку по Нагорному Карабаху и обеспечить большую международную консолидацию вокруг Армении и Карабаха, иначе, говорит международное сообщество, не надейтесь на нас, не потому, что мы не хотим помочь, а потому, что мы не можем помочь вам».