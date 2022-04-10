Боррель: Евросоюз не способствует распространению конфликта в Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не побуждает и не способствует "распространению войны" в Украине, сообщает газета Mundo.
"Мы не побуждаем к войне, мы не способствуем тому, чтобы война распространялась. Мы пытаемся сдержать ее, как в пространственном измерении, чтобы она не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не применялось более смертоносное оружие", - цитирует Борреля РИА Новости.