Пашинян в унисон с Ильхамом Алиевым: поскорее надо заключить мир

Армения и Азербайджан должны подписать соглашение о мире как можно скорее, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На трехсторонней встрече в Брюсселе (с президентом Азербайджана и председателем Европейского совета – ред.) я согласился, что МИД Армении и Азербайджана должны начать подготовку к соглашению о мире. Сроки и формат должны быть уточнены и обсуждены. Но подписание соглашения как можно скорее входит в наши планы», - сказал Пашинян, выступая в парламенте в среду.

При этом он отметил, что существуют риски как по части подписания соглашения о мире, так и комиссии по делимитации и безопасности границ.

«Мы должны уточнить официальную позицию Баку и Еревана по вопросу делимитации, использовать имеющие де-юре значение факты, получить легитимность в международном сообществе и достичь согласия относительно границ. До 30 апреля мы должны уточнить состав комиссии», - сказал премьер Армении.