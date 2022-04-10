Жителей Луганской области просят эвакуироваться: Россия готовит нападение

Российские войска накапливают силы и хотят совершить новое нападение на Луганскую область, поэтому власти просят жителей региона не медлить с эвакуацией, заявил глава Луганской военной обладминистрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов", - сказал Гайдай.

По его словам, ни один из пяти гуманитарных коридоров на 13 апреля не согласован, потому что по всем направлениям в Луганской области россияне нарушают режим прекращения огня. "Впрочем, при первой возможности людей в среду эвакуируют из Горной общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка", - добавил он.