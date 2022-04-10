Президент США Джо Байден впервые охарактеризовал события в Украине как «геноцид».

«Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Россия просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. Появляется все больше доказательств, буквально ужасных вещей, которые они сделали в Украине», - заявил он американским СМИ.

Американский лидер отметил, что решение о том, можно ли юридически квалифицировать происходящее в Украине как геноцид, должны принимать юристы на международном уровне.