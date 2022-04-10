Байден впервые назвал события в Украине «геноцидом» видео
Президент США Джо Байден впервые охарактеризовал события в Украине как «геноцид».
«Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Россия просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. Появляется все больше доказательств, буквально ужасных вещей, которые они сделали в Украине», - заявил он американским СМИ.
Американский лидер отметил, что решение о том, можно ли юридически квалифицировать происходящее в Украине как геноцид, должны принимать юристы на международном уровне.
‘Yes, I called it genocide because it has become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of being able to be Ukrainian and the evidence is mounting,’ Biden told reporters as he prepared to board Air Force One https://t.co/ii2jh69Wij pic.twitter.com/dt5VMOtIgZ— Reuters (@Reuters) April 13, 2022