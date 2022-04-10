По просьбе Украины: крупнейший нефтетрейдер прекратит торговлю российской нефтью

Представитель компании заявил, что объемы продаж российской нефти во втором квартале значительно сократятся из-за уменьшения текущих контрактных обязательств. Компания планирует прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России к концу 2022 года. Также компания не будет заключать новых сделок по российским энергоносителям.

Издание отмечает, что Vitol Group заявила о прекращении торговли российской нефтью после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко обратился к компании и другим организациям с просьбой прекратить деловые отношения с российской добывающей отраслью, чтобы перекрыть денежный поток, помогающий финансировать войну в Украине.

Ранее BP, Shell и Exxon Mobil объявили о прекращении работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями. На фоне отказа многих европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России цены на нефть находятся в районе отметки 100 долларов за баррель.