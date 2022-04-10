Минобороны России заявило, что более тысячи украинских морпехов сдались в плен

В Мариуполе «добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты». Среди сдавшихся военнослужащих 162 офицера, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга.

Сообщается, что 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

12 апреля украинские СМИ писали, что подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты смогло выйти из окружения и соединиться с полком «Азов».