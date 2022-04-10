Очередной инцидент на ирано-азербайджанской границе

Вечером в понедельник, 11 апреля, в районе пограничной заставы «Гёйтепе» около села Абдинли Ярдымлинского района двое неизвестных пытались нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Ирана, говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что несмотря на приказ пограничного наряда остановиться и предупредительный огонь, нарушители границы скрылись, воспользовавшись сложным рельефом местности, а также неблагоприятными погодными условиями.

В результате проведенных розыскных мероприятий в 2 пакетах, обнаруженных на территории, было найдено и изъято 3189 таблеток метадон-40, а также 16 килограммов 820 граммов наркотических веществ (8 килограммов 280 граммов героина, 8 килограммов 480 граммов марихуаны, 0,60 грамма метамфетамина).

По данному факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.