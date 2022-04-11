В России началась «просадка экономики»

«Просадка» российской экономики из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности уже началась, хотя пока почти не затронула рынок труда, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

«Один из главных на сегодня рисков – просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности – с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», - цитирует Белоусова РИА Новости.

По его словам, из-за международных санкций транспортная система страны оказалась под двойным ударом: жесткой дискриминации подверглись все международные перевозки, а также резко произошла переориентация потоков грузов с северо-западного и южного направлений на восточное.