Чудеса Нафталана – исцеляющий бальзам из недр земли

Про волшебные свойства нафталановой нефти слагают легенды. Самая известная из них – про караван верблюдов, который шел по Великому Шелковому пути мимо темного, мутного озера. Караванбаши принял непростое решение оставить умирать заболевшего верблюда, чтобы не мучать дорогой и не задерживать весь караван. А на обратном пути нашел своего верблюда совершенно здоровым, без малейших следов болезни.

С тех пор караван разносил по миру славу о чудесном темном озере в горах и свойствах маслянистой жидкости.

Это всего лишь легенда. Но и в наши дни чудесные истории выздоровления людей, посетивших нафталанские источники, передаются из уст в уста, и эти люди вовсе не легенды - они вокруг нас. Наверняка и вы знаете людей, которые, например, смогли стать родителями после долгих лет лечения от бесплодия – и помогло им лечение нафталаном. Или слышали о случаях выздоровления от псориаза – после того как у больного уже опустились руки.

Или, возможно, среди ваших знакомых есть люди, которые встали на ноги и обрели легкую походку после курса лечения болезней суставов нафталановой нефтью.

Весь спектр заболеваний, при которых помогает нафталан, не уместится ни в одну легенду. И это чудо природы нам повезло иметь на своей земле, всего в 360 километрах от Баку.