В России не верят информации о задержании Медведчука

Говорить о подлинности информации о задержании главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука трудно, но украинские власти его интенсивно искали больше месяца, подвергая жутким допросам всех, кто мог что-то знать о его местонахождении. Об этом ТАСС заявил в среду член бюро высшего совета "Единой России" Андрей Климов, возглавляющий комиссию президиума генсовета партии по международной деятельности.

"У нас есть специальные организации, которые такого рода вопросы проверяют. [Президент Украины Владимир] Зеленский никогда не отличался честностью, поэтому сейчас говорить что-то определенное на основании этих информационных вбросов трудно", - сказал сенатор.

"Но могу точно сказать (это я знаю от моих украинских коллег, которые успели покинуть Киев и которые работали вместе с Медведчуком), действительно все эти дни - больше месяца - был интенсивный поиск. При этом хватали без разбора всех, кто мог теоретически знать хоть что-нибудь про Медведчука, их подвергали жутким допросам с пристрастием. Шло тотальное розыскное мероприятие без каких бы то ни было правил, без соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых", - продолжил Климов. Он добавил, что людей пытали, вели их психологическую обработку, угрожали смертью.