Еще одно сенсационное заявление Пашиняна. На пути к миру с Арменией

Сегодня в Национальном собрании страны премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что 10 марта одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ передала Армении идеи Азербайджана относительно основных принципов мирного договора, пишет aysor.am.

«Эти принципы заключаются в следующем: взаимное признание суверенитета друг друга, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, политической независимости, признание отсутствия территориальных претензий друг к другу, фиксация де-юре обязательств не предъявлять друг другу аналогичные требования в будущем или взаимное стремление к политической независимости, в том числе отсутствие угрозы применения силы, несоблюдения целей ООН, делимитация, демаркация, установление дипломатических отношений, разблокирование транспортных и других коммуникаций. Создание новых связей - сотрудничество в других сферах, представляющих взаимный интерес", - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил также, что Армения оперативно обсудила эти предложения и заявила, что нет ничего неприемлемого для них, тем более что де-юре Армения признала территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана, ратифицировав Соглашение о Содружестве Независимых Государств 1992 г. Сегодня оно является частью национального законодательства Республики Армения.