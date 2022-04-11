Онлайн-магазины по всему миру начали блокировать российские карты

Многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay, передает «Ъ».

Сообщается, что банки наличие проблемы не афишируют, но не стали скрывать, что невозможность оплаты - распространенное явление. Однако спрос на UnionPay остается ажиотажным: до введения санкций число эмитированных карт системы в РФ оценивалось в 50 тыс. штук, а сейчас речь идет уже о 500 тыс. штук.

По мнению экспертов, проблема - в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне войны в Украине просто не обслуживают россиян, хотя санкции этого и не предусматривают.

В рамках санкций, введенных Западом в ответ на российскую агрессию в Украине, в РФ прекратили работать международные платежные системы Visa и MasterCard. Также в стране не работают Apple Pay и Google Pay.